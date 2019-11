Inseguiti dalla polizia, scappano a piedi lungo il Fenestrelle Non si fermano all'alt, abbandonano l'auto e fuggono a piedi sotto il ponte della Ferriera

Auto della polizia speronata, ladri in fuga lungo il Torrente Fenestrelle. Poco fa un lungo e spericolato inseguimento tra polizia e occupanti una Mercedes Classe A. A bordo della vettura quattro persone. Gli agenti hanno intimato l’alt alla macchina, il cui conducente, invece di frenare, ha accelerato.

Il poliziotto che ha alzato la paletta ha anche rischiato di essere investito. Ne è nato un inseguimento con tanto di speronamento. Ad un certo punto gli uomini a bordo dell’auto sono stati costretti ad abbondare la vettura e fuggire a piedi lungo il fiume Fenestrelle, sotto il ponte della Ferriera, dove pochi giorni fa un 13enne si è lanciato giù. I poliziotti hanno cercato di inseguire i quattro a piedi, ma di loro nessuna traccia.

La macchina sarà ispezionata dalla polizia. Ancora accesa la radio all'interno. Probabilmente si tratta di ladri giunti in città per mettere a segno furti in appartamenti. Ora è caccia ai malviventi.