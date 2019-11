Furti in villa in Irpinia: sgominata la banda degli albanesi Le vittime hanno riconosciuto i 5 stranieri

I carabinieri hanno arrestato a Marcianise, nel Casertano, cinque albanesi per i resti di rapina e ricettazione, in relazione ad alcuni colpi commessi nella provincia di Avellino.



I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise hanno dapprima fermato l'auto con a bordo due dei cinque albanesi, trovando subito 4mila euro in contanti; hanno quindi perquisito il loro domicilio dove c'erano gli altri tre connazionali, è hanno rinvenuto gioielli, Rolex e altri oggetti preziosi. Da immediati accertamenti, è emerso che il gruppo di albanesi si sarebbe reso responsabile di almeno due rapine commesse a Rotondi (Avellino) il 28 ottobre e il 5 novembre scorsi. Le vittime hanno riconosciuto i cinque banditi.



I carabinieri sono arrivati alla banda controllando due albanesi, fermati a bordo di un'auto a noleggio a Marcianise e trovati in possesso di 4mila euro in contanti. A questo punto hanno deciso di perquisire i loro domicili dove hanno trovato altri tre connazionali in possesso di monili provento di rapine commesse in vari comuni dell'avellinese.

Gli albanesi non hanno saputo giustificare la provenienza dei soldi e della refurtiva e sono stati arrestati per concorso in rapina e ricettazione.