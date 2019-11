Si barrica in casa con il figlio, attimi di paura in città A pochi passi dal tribunale di Avellino l'intervento dei vigili del fuoco

Si è barricata in casa con il figlio,facendo temere il peggio. E’ successo questa mattina in piazza D’Armi, a pochi passi dal tribunale. Una donna si è chiusa nella sua abitazione, situata al quarto piano, tra grida e minacce. La signora ha più volte urlato la sua volontà di farla finita, allarmando i vicini. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi.

Sul posto, immediatamente, sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza. Si sono vissuti attimi di vero terrore. Tutti temevano il peggio. Sono servite due ore di mediazione da parte degli operatori per farla desistere dal suo intento. Si temeva anche per il figlio adolescente che era presente in casa con lei. Alla fine, la donna ha desistito dal suo intento e ha aperto la porta, consentendo ai sanitari del 118 di sottoporla al trattamento sanitario obbligatorio.