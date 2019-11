Rissa tra genitori alla partita di basket, arrivano i militari E' accaduto martedì scorso alla palestra comunale di Avellino

È successo alla palestra comunale di Avellino, martedì pomeriggio. E' accaduto all'ultimo minuto dalla partita tra le squadre under 18 Gold maschili (girone B campano) dell’Acsi Basket Avellino, formazione di casa allenata da Nico Maglio, e la squadra ospite del Basket Club Irpinia allenata da Giuseppe Freda. La scintilla è scattata su un fallo commesso da un giocatore dell’Acsi. C'è stata la sanzione e a quel punto un altro giocatore dell’Acsi ha spinto il giocatore ospite.

È bastato per far scatenare il parapiglia tra i giocatori in campo, con il tecnico che ha scagliato il pallone contro un giocatore avversario. La situazione è degenerata quando alcuni genitori sono entrati in campo e hanno cominciato a picchiarsi. Sono volati schiaffi, pugni e grida. Il tutto, tra l'altro è stato ripreso da un telefonino. Si sono vissuti momenti di alta tensione. Gli animi di sono calmati solo quando sono arrivati i carabinieri che hanno avviato i rilievi e visionato i video registrati. Al momento non si sono state denunce. Ma è possibile che da parte dei carabinieri ci siano provvedimenti.