"Continui disservizi all'Asl": denuncia ai carabinieri La denuncia di Cambareri: "A Cervinara pazienti costretti a continui disservizi"



Una denuncia alla Procura della Repubblica per i continui disservizi al presidio Asl di Cervinara.

L’ha presentata il consigliere comunale di minoranza del comune caudino, Christian Cambareri. Disservizi che consisterebbero in "tour" che gli ammalati devono sostenere per trovare l'ufficio giusto, posti lasciati vacanti, file lunghissime

“Dopo le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e in seguito a miei vari passaggi negli uffici dell’Asl di Cervinara, ho deciso di denunciare tutto alla Procura della Repubblica”, afferma il giovane politico.

“In particolare, chiedo ai magistrati di accertare i reati di interruzione di servizio pubblico e di verificare se a Cervinara il diritto alla saluta sia ancora garantito – spiega. Non è possibile che i cervinaresi siano considerati cittadini di serie b. Dopo il continuo palleggio di responsabilità per la nomina del medico di famiglia, ora si aggiungono anche i disservizi sanitari dell’Asl. Direi che cosi può bastare. Ringrazio i Carabinieri di San Martino che hanno celermente accolto la mia denuncia e mi auguro che al più presto si possa fare chiarezza su quanto accade nel nostro paese”.