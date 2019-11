Raffiche di vento, albero finisce su un'auto Tragedia sfioratava Valle. Strada chiusa al traffico

Le forti raffiche di vento hanno causato già i primi danni in città. Con precisione, in Via modestino guaschino, zona Valle, in serata il vento ha abbattuto un grosso albero che è caduto su un'auto in sosta. Fortunatamente all'interno non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno avviato l'opera di ripristino del luogo. La strada nel frattempo è stata chiusa al traffico. Ma il vento forte ha divelto tettoie e coperture di molte strutture. Cassonetti della spazzatura sono stati sbalzati in strada. La furia del vento ha anche fatto cadere rami e foglie sulle carreggiate. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco che sono già in azione in molte zone della città e provincia.