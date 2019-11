In casa con fucile illegale, denunciata una 60enne I controlli dei carabinieri di Avella

I carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato una 60enne del posto ritenuta responsabile di detenzione illegale di un fucile ereditato e non denunciato alla locale stazione carabinieri nonché di una doppietta di cui non era in grado di documentare la legittima provenienza.

Le armi sono state sottoposte a sequestro e per la 60enne è scattata la denuncia sia per l’omessa comunicazione all’autorità di P.S. della detenzione di armi comuni da sparo sia per il reato di ricettazione.