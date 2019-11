Maltempo. Pali, ponteggi e alberi caduti: paura in Irpinia Continua il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina su Avellino. Strade completamente allagate in pochi minuti e tombini saltati in diversi punti della città. Al lavoro l’ufficio manutenzione strade del Comune per ripristinare il regolare deflusso delle acque con le caditoie sistematicamente ostruite.

In via Giulio Acciani, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta dei ponteggi dei prefabbricati popolari in via di ristrutturazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. L'allerta meteo di queste ore è stata prorogata dalla Protezione Civile con criticità Gialla fino alle 20 di stasera su tutto il territorio regionale.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in molti interventi per il maltempo che ha interessato la nostra provincia. Quelli più rilevanti si sono verificati in via Torone a Monteforte Irpino, per la caduta di un palo della Telecom; sul raccordo autostradale Avellino - Salerno, all'uscita di Solofra per un albero caduto sulla sede stradale; ad Atripalda in via Appia, per la rimozione di elementi pericolanti; a Venticano, nei pressi dello stadio per la caduta di un albero di grosso fusto; ancora ad Atripalda al vico Vincenzo Belli, per la rimozione di lamiere pericolanti.

Continua il lavoro della sala operativa del Comando di via Zigarelli, per far fronte alle molte richieste che arrivano.

IN AGGIORNAMENTO