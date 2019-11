Blitz dei forestali: merce sequestrata e multa In Irpinia

I Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, a seguito di controllo agroalimentare eseguito in sinergia con personale dell’A.S.L. di Avellino, hanno elevato una sanzione amministrativa pari a euro 2.500 a carico del titolare di un ristorante in provincia di Avellino dove sono stati trovati prodotti alimentari privi di sistema di rintracciabilità per un quantitativo di circa 20 chili (pasta surgelata, mozzarella, verdure, spezie) e contenitori di olio di oliva non etichettati conformemente alla vigente normativa. La merce è stata sequestrata e distrutta.