Postino investito ad Atripalda, ricoverato in ospedale

Investito in contrada San Lorenzo, ricoverato in ospedale. E’ successo ieri mattina, intorno alle 10,30, ad Atripalda. Vittima un postino che stava consegnando la posta in sella al suo scooter. Partito dal centro di smistamento di Pianodardine si stava dirigendo ad Avellino. Improvvisamente un’auto lo ha preso in pieno. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Atripalda per accertare l’esatta dinamica. L'uomo ha riportati vari traumi ma fortunatamente non è grave.