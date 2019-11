Sorpreso con un manganello in auto: denunciato Controlli dei carabinieri a Scampitella

I carabinieri della stazione di Trevico hanno denunciato un 40enne di Vallata, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa.

Era alla guida di un'auto fermataa Scampitella, nella quale è stato rinvenuto un bastone in metallo, di tipo “telescopico”, della lunghezza di circa 45 centimetri, di cui non è stato in grado di giustificare il porto.

Di qui la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento.