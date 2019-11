Spaccio di droga nel baianese, cinque persone segnalate I controlli dei carabinieri

Controlli antidroga dei carabinieri della compagnia di Baiano in ville comunali, in prossimità di istituti scolastici e nei luoghi di aggregazione di molti giovani.

L’attività ha portato alla segnalazione alla Prefettura di cinque persone, di età compresa tra i 18 ed i 45 anni.

In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile le hanno trovate in possesso di modiche quantità di hashish o marijuana, per uso personale.

La droga è stata sottoposta a sequestro.