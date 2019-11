Forte scossa di terremoto, avvertita anche ad Avellino Alle 3.54 una scossa di magnitudo 6.6 in Albania

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2,54 ora locale (le 3,54 in Italia) la costa settentrionale dell'Albania, vicino a Durazzo. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità. Nella capitale, case e palazzi crollati. Tantissimi dispersi, 150 feriti, persone sotto le macerie.

Il forte sisma è stato sentito anche in Italia, in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo. La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita ad Avellino. Qualcuno alle 4 si è svegliato per il sisma e ha notato il lampadario muoversi.