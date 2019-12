Auto in fiamme sull'A16, rallentamenti a Baiano Il rogo causato probabilmente da un guasto elettrico

Auto in fiamme lungo l’autostrada A16, all'altezza del comune di Baiano, in direzione Avellino. Un’utilitaria guidata un giovane di Napoli, improvvisamente ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito ad accostare lungo la carreggiata nella corsia di emergenza e ad abbandonare la vettura prima che le fiamme la divorassero completamente. Il rogo causato probabilmente da un guasto elettrico. Ma sulle cause indaga la polizia di Avellino.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. I caschi rossi del comando provinciale di Avellino sono riusciti a spegnere le fiamme in poco tempo, ma la macchina è andata completamente distrutta. Per il conducente solo tanto spavento. Ma, nonostante non ci siano stati danni a persone, l’incendio ha avuto invece ripercussioni sul traffico veicolare. Ci sono stati forti rallentamenti. La vettura è stata portata via da un carro attrezzi, mentre gli operatori dell’Anas hanno disciplinato il traffico e poi ripristinato la carreggiata dell’autostrada.