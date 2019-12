Non si ferma all'alt e tenta di investire i carabinieri Arrestato un 35enne di Avella

Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 35enne di Avella, arrestato dai Carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, la pattuglia della Stazione di Avella ha intimato l'alt guidata dall'uomo, che ha effettuato una manovra improvvisa, rischiando di un investire un carabiniere che, cadendo, ha riportato lievi lesioni.

Ne è nato un inseguimento durante il quale l'indagato ha lanciato dal finestrino un involucro, subito recuperato da un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, con all’interno circa un grammo di cocaina e sette di marijuana.

Dopo qualche ora il 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine, si è presentato spontaneamente in Caserma, asserendo che la sua fuga era dovuta alla mancata copertura assicurativa del veicolo: una situazione non riscontrata in quanto l’auto è risultata regolarmente assicurata).

Il 35enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari. Sequestrate la droga e la macchina.