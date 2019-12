Tir carico di concimi in fiamme: paura a Lioni L'intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta in via Fiego, a Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro ed un'autovettura. Nell'impatto, uno dei due coniugi anziani occupanti l'autovetturaè rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopo aver tagliato le lamiere, il malcapitato è stato liberato e consegnato alle cure dei sanitari del 118che lo hanno trasportato presso l'ospedale di Oliveto Citra.