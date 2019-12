In quella casa maledetta tre morti in un anno Baiano. Dietro la morte del 51enne una sospetta overdose. Martedì l'autopsia

Questa mattina, in un appartamento di Baiano è stato rinvenuto cadavere un uomo di 51anni di originario di Castellammare di Stabia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno immediatamente avviato le indagini. Da escludere la morte violenta, intesa come omicidio. Invece l’ipotesi più accreditata è quella di un malore avvenuto in seguito a un mix di droghe assunte dall'uomo.

Sul luogo del ritrovamento anche il medico legale Lamberto Pianese che ha ispezionato l’uomo e constatato il decesso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Moscati”: sarà l’autopsia a chiarire la causa del decesso. L'esame è fissato per matedì prossimo.

La comunità di Baiano è sotto choc per l’accaduto. Non solo per la morte del 51enne, oramai trasferitosi nel Mandamento da un po’ di tempo e conosciuto da tutti, ma per il fatto che in quella casa, nello stesso appartamento in cui oggi è stato rinvenuto cadavere l’uomo del napoletano, si sono verificati altri eventi tragici. Con quest’ultimo sono tre i decessi avvenuti in un solo anno. E’ inutile dire che in paese è nata già la suggestione della “casa maledetta”.