Luigi Belvedere scomparso nel nulla. Che fine ha fatto? Mistero fitto sulla scomparsa di un pensionato in Irpinia a Pagliara di Frigento

68 anni, ex impiegato in pensione, Luigi Belvedere manca all'appello dallo scorso 7 novembre. Oggi un mese esatto. Era uscito per una passeggiata alla frazione Pagliara di Frigento, località La Quarta, e da allora non ha fatto mai più ritorno a casa.

"Con sé - così come denunciato attraverso l'appello a Chi l'ha visto - non ha né i documenti, né il cellulare, che ha lasciato a casa, né i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

L'appello di Chi l'ha visto attraverso un suo amico, Luciano, è stato fatto recapitare alla conduttrice Federica Sciarelli. clicca qui: http://www.chilhavisto.rai.it/dl/clv/Scomparsi/ContentSet-98702889-d808-4b21-9ad2-3bb97e027f72.html

La sua scheda: Statura:170, occhi castani, capelli brizzolati, abbigliamento, giaccone nero, jeans larghi, cappellino bianco e nero con stemma della Juventus.

Appena saputa la notizia, nonostante fossero passati già molti giorni, non essendo stata sporta tempestivamente denuncia, si è subito attivato il sindaco di Frigento Carmine Ciullo, coinvolgendo Comune e associazioni. Ma nulla. Si brancola nel buio. Non vi sono elementi e indizi necessari per venirne a capo. Un vero e proprio giallo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Impegnati nelle ricerche volontari della locale Pubblica Assistenza e la Polizia Municipale. In prima linea anche il comandante della Polizia Locale Nunzio Morra. Ricerche estese su tutto il territorio, in alta Irpinia e comuni limitrofi, ma finora di Luigi nessuna traccia. Domani è previsto un tavolo di lavoro per rafforzare le attività di ricerche. I familiari, gente umile e riservata, temono il peggio.