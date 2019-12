Furti in abitazioni nel baianese: sgominata la banda 22 furti in abitazione, indagini dei carabinieri della compagnia di Baiano

I carabinieri della compagnia di Baiano hanno dato esecuzione a due misure coercitive, emesse dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone.

Da mesi era diventanto un vero e proprio incubo. Ben 22 le abitazioni svaligiate, tutte con le stesse modalità, ad opera della stessa banda. L'indagine è frutto di un lavoro meticoloso da parte degli inquirenti.

I dettagli dell’operazione saranno divulgati questa mattinanel corso della conferenza stampa prevista per le ore 12.00 odierne al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Un fenomeno quello dei furti in abitazioni che sembra essere tornato prepotentemente in Irpinia, soprattutto in prossimità delle festività natalizie. Accade purtroppo ogni anno in questo periodo. E' di pochi giorni fa l'allarme nella Valle del Calore.

Case svaligiate in pieno centro a Mirabella Eclano, prima ancora a Taurasi, a Cervinara. Ma episodi simili sono avvenuti anche ad Avellino città.