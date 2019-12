Porta aperta alle poste centrali, ufficio piantonato ad Ariano Giallo nella notte alla sede centrale di via Calvario. Cosmopol costretta a piantonare

E' stato un vigilantes della Cosmopol durante un consueto giro di perlustrazione a notare stranamente aperta la porta di servizio, di accesso agli uffici e archivi delle poste centrali di via Calvario, dove tra l'atro vi è la parete del postamat.

Immediatamente sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile i quali hanno avviato una serie di verifiche ed allertato immediatamente la direzione dell'ente e la sala operativa.

Non è chiaro al momento che cosa realmente è accaduto e come mai l'accesso fosse aperto. La preoccupazione è che qualcuno abbia tentato di mettere in atto un colpo al postamat, evidentemente poi andato a vuoto, in una zona così centrale e continuamente trafficata. Ma saranno le verifiche odierne a fare piena luce e a stabilire con esattezza che cosa è successo.

La struttura intanto a scopo precauzionale è rimasta piantonata dalla Cosmopol fino all'apertura mattutina.