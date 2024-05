Valle Ufita promossa dai cicloturisti: bellezze paesaggistiche da valorizzare Villanova del Battista e Zungoli: un percorso mozzafiato

Sono giunti in Irpinia per ammirare i tesori e le sue bellezze paesaggistiche da ogni parte. Una straordinaria giornata di sport e promozione del territorio per oltre 90 cicloturisti giunti a Villanova del Battista.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “A Tempo Perso” ha raggiunto l’obiettivo e cioè quello di esplorare e valorizzare i percorsi, le bellezze paesaggistiche e storico-culturali dell'Irpinia. Territorio promosso a pieni voti, nonostante l'oltraggio subito negli anni con le due discariche sorelle, in bella mostra di Difesa Grande e Pustarza ben visibili una accanto all'altra in linea d'aria.

"L'itinerario della lunghezza di 20 Km è stato percorso anche da famiglie e bambini, attraversando il verde per far scoprire le bellezze naturalistiche delle colline irpine e dei paesaggi mozzafiato che caratterizzano la nostra terra, percorrendo un'antica via di transumanza il "Regio Tratturo Pescasseroli-Candela", passando tra Zungol, con il suo centro storico medievale dominato dal Castello normanno, e Villanova del Battista immersa in un vasto scenario naturale e rurale, che contraddistingue il nostro territorio."

La giornata in bicicletta non è solo un’occasione per scoprire le bellezze naturali e culturali del territorio, ma anche per promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, senso di appartenenza e benessere fisico e mentale

Un ringraziamento viene rivolto a tutti coloro che hanno ritagliato parte del loro tempo per realizzare questa splendida iniziativa, Giovanni Pippo e Antonio Sebastiano (gli esperti nel settore ciclistico), gli sponsor, la croce rossa locale, il personale del servizio civile, guardie ambientali, l'associazione Ruando e i volontari che si sono offerti come Fulvio Iorizzo e Vanessa La Mantia.