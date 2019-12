Rubano 4 trattori ma restano impantanati e scappano Notte da far west nelle campagne tra Ariano e Savignano Irpino

Notte da far west nelle campagne tra Ariano e Savignano Irpino. Una banda di malviventi, con ogni probabilità provenienti dalla vicina Puglia, ha tentato di trafugare quattro trattori parcheggiati all'interno di un capannone.

A lanciare l'allarme poco dopo la mezzanotte è stato uno dei residenti, dopo aver notato i mezzi agricoli procedere uno dietro l'altro lungo la strada provinciale.

In pochi minuti, come in una scena da film, gli abitanti si sono lanciati all'inseguimento delle macchine agricole, fino a bloccare ogni varco. A questo punto, vistosi braccati e in pericolo, i ladri sono stati costretti ad imboccare una strada di campagna, fino a rimanere poi impantanati a ridosso della discarica di Pustarza. A nulla è valso il tentativo di proseguire la corsa, tant'è che la banda ha dovuto alla fine abbandonare il colpo. Nel frattempo sono state avvertite le forze dell'ordine.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino.