Negozio in fiamme, la solidarietà degli atripaldesi Avanza l'ipotesi dell'origine dolosa, cittadini e commercianti si stringono intorno al titolare

Sull'origine delle fiamme che hanno distrutto venerdi notte la Formaggeria Fior Di Bontà di Atripalda si continua a indagare. L'ipotesi che si tratti di un atto doloso avanza man mano che il tempo passa. La reazione della comunità atriapldese in queste ore è stata eccezionale. Tantissime le attestazioni di solidarietà non solo dei commercianti ma di tutti i cittadini, soprattutto quelli del centro storico. I danni sono ingenti, soprattutto perchè siamo alla vigilia di Natale. Il negozio è distrutto, ci vorrà tempo e denaro per ricominciare. Il giovane titolare Luca Nappa però non si è perso d'animo ed è già a lavoro per ripristinare l'attività che si trova tra Via Fiume e via Rapolla . Ad aiutarli tanti amici che in queste ore si danno il turno sul posto per dare una mano. Nel frattempo le indagini dei Carabinieri del nucleo operativo di Avellino insieme a quelli della locale stazione di Atripalda agli ordini del comandante Marco Passato continuano senza sosta. Le fiamme si sono sprigionate dopo la mezzanotte nel retrobottega. Davanti alla vetrina laterale del negozio i vigili del fuoco hanno prevelato del materiale che si sta analizzando per chiarire la dinamica. Resta da capire inoltre se si è trattato di un atto vandalico o di una vera e propria intimidazione. In entrambi i casi si tratterebbe di un campanello di allarme per la cittadina del Sabato.