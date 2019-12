Maxi sequestro di fuochi cinesi pericolosi i controlli dei carabinieri a Mugnano del Cardinale. Denunciato il titolare del negozio

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Baiano, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Baiano ed Avella, hanno effettuato mirati controlli in svariati esercizi commerciali del Mandamento baianese, finalizzati alla prevenzione e alla repressione della contraffazione nonché ad evitare l’immissione in vendita di prodotti senza essere stati assoggettati alle procedure di certificazione previste dalla vigente normativa.

In particolare, a Mugnano del Cardinale, all’esito del controllo effettuato in un negozio che vende principalmente merce di origine cinese, hanno sequestrato numerosi articoli destinati principalmente ai bambini, e non solo: materiale pirotecnico, giocattoli, luci natalizie, addobbi, cosmetici, cancelleria e tanto altro. Cosa c’era che non andava? Non avevano le previste etichette in lingua italiana con le indicazioni di sicurezza e le modalità d’uso. Inoltre molti articoli riportavano marchi contraffatti o privi del marchio di conformità “C E” (che dev’essere riportato su ogni confezione), apponendo come unica modifica all’originale solo uno spazio minore fra le due lettere e dandogli un diverso significato ovvero “China Export”.

Al titolare, di origine asiatica, è stata inferta una sanzione di oltre mille euro, alla quale si deve ovviamente aggiungere il danno per la merce sequestrata.

