Maltempo Cervinara: straripano fiumi, torna la paura Esondato l'isclero, torrenti ingrossati: sul posto la Protezione Civile Regionale. Alle 15 il Coc

Enormi problemi legati al maltempo a Cervinara, e dopo vent'anni torna la paura. Le forti piogge hanno ingrossato a dismisura Isclero e i torrenti che scorrono sul territorio comunale: in alcune parti sono esondati (in zona Asi ad esempio) portando alla chiusura di strade importanti, in particolare quella che dal comune irpino conduce a Montesarchio.

Anche le forti raffiche di vento in mattinata avevano creato non poche preoccupazioni, ma ora è la pioggia a creare i problemi maggiori e a tenere alta la preoccupazione.

Enorme la portata dell'acqua e c'è naturalmente paura per i valloni e per ciò che potrebbe derivare da queste precipitazioni abbondantissime che si stanno abbattendo sulla Valle Caudina. Paurose le immagini che arrivano relativamente a fiumi e torrenti.

Sul posto sono arrivati i componenti di una colonna mobile della Protezione Civile Regionale e i tecnici del genio civile, che come si ricorderà ha la competenza su fiumi e torrenti, e si sta riunendo il Coc, convocato dal primo cittadino Filuccio Tangredi nella sede comunale per valutare attentamente il da farsi e monitorare la situazione, anche in considerazione delle previsioni meteo che non lasciano presagire nulla di buono: continuerà a piovere, e pioverà forte.