FOTO|San Martino: alto rischio frane, evacuato centro storico Si temono nuove frane. E l'Alto Calore invita a non bere l'acqua.

Ancora problemi a San Martino: in queste ore si sta evacuando il centro storico, perché da quello che risulta dai monitoraggi del territorio c'è il rischio di nuove frane. C'è una frana nella zona dell'acquedotto in particolare che sta creando problemi, ed il timore che il fango possa nuovamente investire il centro storico è grande. Le immagini del day after fanno paura: il corso principale è una colata di fango, i segni della frana sono visibili sul territorio ma almeno la situazione sembra essere tornata in sicurezza. Il torrente è tornato nella sua sede naturale: ora bisogna fare la conta dei danni, che saranno evidentemente ingenti.

300 sfollati nel centro storico, utenze del gas staccate: proprio a tal proposito dal Comune hanno invitato i cittadini a stare in casa, per accogliere gli operatori che dovranno resettare gli impianti.

Inoltre c'è il problema dell'acqua. Sempre dal Comune hanno informato che l'Alto Calore ha invitato a non utilizzare l'acqua ad uso potabile a scopo precauzionale. In corso i prelievi per verificare la qualità dell'acqua corrente.

Sul posto i dirigenti della Protezione Civile ed il Prefetto di Avellino.