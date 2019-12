De Luca a San Martino: "Una tragedia, Regione interverrà" Il governatore in paese dopo il disastro

Di Cristiano Vella e Giovanbattista Lanzilli

È arrivato anche il presidente De Luca a San Martino, cittadina flagellata dal maltempo di questi giorni. Il governatore ha incontrato le istituzioni e ha riconosciuto che quanto accaduto in città con fango e acqua a invadere il centro storico è una vera e propria tragedia. "La Regione è vicina alla comunità e pronta ad assistere la popolazione, in particolare gli sfollati. Ora la priorità è metterli in sicurezza e offrire assistenza"

Il governatore ha ricordato che tutta la Campania dal Sannio alla Costiera è in ginocchio.

De Luca poi ha invitato il sindaco r le istituzioni a fare un elenco degli interventi più urgenti da fare e la Regione sarà pronta a sbloccare le risorse disponibili nell'immediato. Più lunghi tempi relativi alla messa in sicurezza del territorio, e anche più dispendiosi: serviranno decine di Milioni.

«A San Martino Valle Caudina, una delle situazioni più critiche dovute al maltempo che ha causato emergenze in tutta la Campania, abbiamo voluto portare la nostra solidarietà e vicinanza alle famiglie, ai circa trecento sfollati e il nostro ringraziamento a tutti quanti hanno contribuito a tamponare una situazione davvero grave, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche analoghe, per la quasi identica frana, a quelle di Sarno». Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Con il Prefetto, il Sindaco e la Protezione Civile Regionale abbiamo fatto il punto della situazione e organizzato una serie di Interventi mirati. La Regione Campania sarà in prima linea in tutti i territori che hanno subito la violenza degli ultimi due giorni di maltempo, sia sul fronte delle emergenze che stiamo affrontando da subito, sia per il successivo e conseguente piano di messa in sicurezza», conclude De Luca.