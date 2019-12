San Martino: richiesto stato calamità. Niente gas nelle case Giunta riunita in via d'urgenza. Rete gas danneggiata, difficile sia ripristinata prima di domani

Dopo la notte da incubo e la mattinata trascorsa a mettere in sicurezza persone e centro storico dopo gli eventi terribili di questa notte, San Martino interviene per chiedere lo stato di emergenza: "La giunta comunale di San Martino Valle Caudina si è riunita in via di urgenza a seguito dell'evento alluvionale di ieri 22.12.2019 per l'avvio della procedura di dichiarazione dello stato di calamità naturale e per una prima sommaria stima dei danni patrimoniali agli immobili pubblici, privati e alle attività commerciali nonché per gli interventi di somma urgenza".

Problemi anche per quanto riguarda la rete del gas, con tutti i problemi che ne derivano per riscaldamento e cucin. Probabilmente prima di domani mattina non sarà ripristinato il servizio: "La rete di fornitura del gas è stata sensibilmente danneggiata. La ditta sta lavorando e lavorerà tutta la notte per ripristinare al più presto il servizio. Secondo le stime di previsione dei lavori, prima di domani mattina il servizio non potrà essere ripristinato",