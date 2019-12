Maltempo, si apre una voragine in via Breccelle Notevoli danni dopo la pioggia a Forino

Il maltempo di questi giorni ha causato notevoli danni, in particolare modo in Valle Caudina e a Forino. A Celzi l’acqua è ancora acqua, ma anche nelle zone alte la pioggia degli ultimi giorni ha causato danni irreparabili. Un tratto di strada di via Brecelle, arteria di collegamento tra Avellino e Monteforte Irpino è franata. La strada è stata chiusa al traffico e ha completamente isolato le abitazioni che si trovano in quella zona, compreso un ristorante.

Gli operatori del soccorso, la protezione civile ma anche semplici cittadini stanno cercando di rimettersi in piedi e ripristinare lo stato dei luoghi. Non sarà semplice riparare i danni del maltempo, servono risorse fisiche ed economiche.