Prima neve in Irpinia, da stasera precipitazioni a quote basse Una leggera spolverata a Verteglie

Come annunciato dalle previsioni meteo, la prima neve è caduta in Irpinia. In particolar modo sull'Altopiano di Verteglie, nel territorio di Montella una leggera spolverata ha reso il panomara tutto bianco. Nessun problema alla circolazione stradale. Le forze dell'ordine impegnate al controllo della viabilità non hanno riscontrato disagi. La neve è caduta anche in altri comuni dell'Alta Irpinia, come Bisaccia, Monteverde.

Ma la protezione civile ha diramato un'allerta dalla mezzanotte di ieri fino alle mezzanotte di domenica 29 dicembre, in tutta la Campania.

Nello specifico, sono previste “possibili precipitazioni nevose, generalmente oltre i 300-500 e venti localmente molto forti”. La Protezione Civile avverte di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e di rimuovere dai balcone e dalle finestre ogni elemento mobile che potrebbe spostarsi e provocare danni.