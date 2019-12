"Episodi estranei ad Atripalda, fiducia negli inquirenti" Il sindaco Spagnuolo dopo i raid incendiari alle formaggerie: "La comunità è sana e compatta"

Il giorno dopo il secondo attentato incendiario a una formaggeria di Atripalda, il sindaco Giuseppe Spagnuolo, ancora scosso dal primo episodio di due settimane fa in via Fiume, prova a tranquillizzare la comunità del Sabato. "Siamo certamente preoccupati per i due episodi che si sono verificati ad attinvita commerciali a distanza ravvicinata, ma fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine. All’esito delle indagini ci interessa conoscere la matrice di tali episodi, certamente estranea al tessuto sociale, economico e civile atripaldese, che è sano e compatto. Degli elementi positivi si possono cogliere anche in tali circostanze, come la solidarietà e vicinanza mostrata dai cittadini alle vittime di tali episodi e la forza di reazione che hanno mostrato i titolari e lavoratori. Anche l’immediato allarme lanciato da ragazzi che hanno visto il principio del secondo episodio testimoniano che siamo in presenza di una comunità compatta e sicura che l’unica strada per stoppare sul nascere ogni tentativo malavitoso e rapportarsi con immediatezza e con fiducia con le forze dell’ordine. Dico a tutti - conclude Spagnuolo - di essere fiduciosi nel loro lavoro e di essere consapevoli di vivere in una realtà sana che deve continuare ad essere difesa anche con i giusti comportamenti civili"..