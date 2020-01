Ariano, scontro sulla panoramica: un ferito Due le auto coinvolte nell'incidente

Incidente lungo la panoramica, meglio nota come la strada pazza ad Ariano Irpino. Due le auto coinvolte e una persona ferita fortunatamente in modo lieve. Con ogni probabilità una delle due vetture, dopo aver affrontato la curva, non è riuscita a rientrare nella propria carreggiata. Ma la dinamica è tutta da stabilire. L'impatto è stato piuttosto forte e poteva avere conseguenze maggiori. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale con Fausto Matullo e Anna Villani e i sanitari del 118.