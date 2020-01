Pullman contro auto sulla statale 90 delle Puglie: due morti La tragedia nel foggiano ai confini con i comuni della Valle del Cervaro e Monti Dauni

Tragedia nel foggiano lungo la statale 90 delle Puglie che porta all'Irpinia. E' di due morti il bilancio di un terribile incidente avvenuto all'incrocio pericolosissimo di Coppamontone, poco dopo Segezia. Un autobus di linea diretto ad Orsara di Puglia, paese al confine con Montaguto, per cause tutte ancora da chiarire, si è schiantato contro un'auto, finita su un muretto e letteralmente schiacciata dallo stesso mezzo di trasporto. Le vittime non ancora identificate sarebbero due extracomunitari residenti nella zona. Nessun ferito tra i passeggeri a bordo del bus. Sul posto 118, polizia stradale e vigili del fuoco. “La circolazione – così come riferito dall'Anas- è stata deviata sulla strada Ponte Albanito”.