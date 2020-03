Covid 19 Irpinia, altri 7 casi positivi. Primo a Solofra Terzo caso ad Avellino città. Salgono a 56 i casi positivi in Irpinia

Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’AORN “Moscati” di Avellino su 7 persone residenti

nei Comuni di Venticano, Solofra, Avellino, Flumeri, Villanova del Battista, Ariano Irpino e Montefredane. Si

attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine

epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Con questo aggiornamento sale a 56 il numero dei contagiati in provincia di Avellino, di cui 31 ricoverati all'ospedale Moscati di Avellino. Sempre al Moscati sono ricoverate anche due persone positive non residenti in Irpinia.

I 56 casi sono così distribuiti.

Ariano Irpino 30

Avellino 3

Bonito 1

Chiusano 1

Forino 1

Gesualdo 2

Grottaminarda 2

Lauro 2

Mercogliano 2

Mirabella Eclano 4

Savignano Irpino 1

Scampitella 1

Venticano 2

Solofra 1

Villanova del Battista 1

Montefredane 1

Flumeri 1