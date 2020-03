Scoppia un incendio in un'abitazione, muore anziana La donna di Altavilla Irpina viveva da sola

Incendio in abitazione: muore una 87enne. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per l’incendio divampato poco fa in un’abitazione di via Capone ad Altavilla Irpina.

Nulla da fare per l’anziana donna, sola in casa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno provvedendo ad acquisire elementi utili per le indagini.