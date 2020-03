Nuovo decesso in Irpinia: muore 70enne di Flumeri Era ricoverato dallo scorso 18 marzo

Ancora un decesso in Irpinia legato al Coronavirus: È deceduto questa sera, nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Moscati un 70enne di Flumeri, risultato positivo al Covid-19. L’uomo era ricoverato alla Città Ospedaliera dal 18 marzo scorso e dal 22 era in terapia intensiva. Sale ancora dunque il numero di decessi in provincia di Avellino. Al Moscati sono decedute finora 15 persone di cui 2 da fuori provincia.