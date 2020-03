Tenta di rubare un'auto in città: bloccato e denunciato I carabinieri hanno fermato un marocchino di 28 anni residente a Lioni

Non si fermano i furti neppure ai tempi dell’emergenza sanitaria. Un 28enne di Lioni è stato denunciato per furto. La segnalazione arrivata la scorsa notte al 112 lanciava un allarme per un furto di un’auto parcheggiata in un parcheggio di un distributore di benzina del capoluogo irpino. Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare e bloccare la vettura nei pressi Manocalzati. Alla guida dell’auto un 28enne originario del Marocco e residente a Lioni. Il giovane straniero non ha apposto resistenza al controllo: condotto in Caserma, dopo gli accertamenti di rito a suo carico è scattato la denuncia e la proposta del Foglio di via.