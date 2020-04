Lanciano dal finestrino dell'auto coca e hashish: presi E' successo a Sturno. Due 40enni sono stati denunciati dai carabinieri di Frigento

Accusati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, due uomini di Sturno sono stati denunciati dai carabinieri.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri: la pattuglia della stazione di Frigento era impegnata in un servizio predisposto principalmente per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus quando non è passata inosservata la manovra di un’automobilista che alla vista dei carabinieri tenta di eludere il controllo cambiando repentinamente direzione: a bordo dell’auto due uomini del posto, entrambi sulla quarantina, già noti alle Forze dell’Ordine. Ancora una volta si è dimostrata determinante e incisiva la presenza dei carabinieri di Frigento in questo territorio così vaso e crocevia.

Durante la fase del controllo, dal finestrino dell’auto viene lanciato un involucro, prontamente recuperato dagli operanti. All’esito dell’attività, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa una decina di grammi di eroina e 3 di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.