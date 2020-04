Gesualdo piange la seconda vittima. Il cordoglio del sindaco Un 81 enne è deceduto in serata all'ospedale Moscati

E' la 33esima vittima in Irpinia e la quarta di questa giornata. Un 81enne di Gesualdo ricoverato presso il reparto di medicina d'urgenza dell’Ospedale Moscati di Avellino, è deceduto in serata. L'uomo affetto da coronavirus era ricoverato dal 26 marzo scorso. In pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. La comunità di Gesualdo è molto scossa dalla notizia, dopo che già un altro concittadino era morto a causa dell'infezione da covid 19.

Il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, esprime, a nome dell’intera comunità, “profondo cordoglio alla famiglia in questo momento di grande sofferenza. Sono purtroppo due le vittime gesualdine di questo vile nemico invisibile.

Solo l’atteggiamento responsabile di tutti e il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità potranno consentire di uscire presto da questo incubo” conclude il primo cittadino.