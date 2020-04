Incidente mortale a Montefalcione, muore 36enne L'auto si è ribaltata lungo la strada provinciale 280

Dramma in provincia di Avellino. Nel pomeriggio di oggi ha perso la vita un giovane di 36 anni in un incidente stradale avvenuto lungo la SP280. Il ragazzo era alla guida della autovettura da solo. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione l'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Quando sono giunti i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso ed estrarre il corpo dalle lamiere. Sul posto il medico legale.