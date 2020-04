Aggressione a tecnici Rai, la nota dell'Ordine Giornalisti In seguito alla morte del 55enne di Atripalda

L'Ordine dei giornalisti della Campania "E' al fianco dei due tecnici di un service Rai aggrediti ieri sera ad Atripalda. I tecnici hanno riportato ferite medicate dai medici del 118 mentre le attrezzature sono andate distrutte». La troupe - spiega la nota dell'Ordine - si era recata per realizzare un servizio su un uomo trovato morto in casa. Fatto avvenuto la scorsa notte, nella zona rurale al confine tra Atripalda e Sorbo Serpico. Un altro grave episodio che dimostra quanto sia complicato in molte zone della Campania documentare e raccontare fatti di cronaca».