Tenta di lanciarsi dal secondo piano, salvata in extremis E' successo questa notte ad Atripalda. La donna, una 37enne è stata messa in salvo dai carabinieri

Aveva già scavalcato la ringhiera del balcone e con tutta probabilità sarebbe riuscita nel suo intento suicida senza l’intervento dei carabinieri. È accaduto questa notte ad Atripalda: la 37enne aveva deciso di farla finita e verso le 3.00 di questa notte si è diretta sul balcone del suo appartamento al secondo piano con l'intento di lanciarsi giù. Provvidenziale l’intervento della pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. I militari sono entrati in casa e hanno avvicinato la donna con la necessaria cautela, i carabinieri l'hanno afferrata, riuscendo con non poca fatica a sollevarla e a tirarla in salvo sebbene la stessa, ferma nel suo intento, si agitasse per liberarsi dalla presa. Sul posto è stato necessario l’intervento del 118: i sanitari, dopo aver visitato la 37enne, l’hanno trasportata all’ospedale “Moscati” per le cure del caso.