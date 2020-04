Ruba generi alimentari al supermercato: denunciata Si tratta di una 40enne di Mercogliano

I carabinieri della stazione di Mercogliano hanno denunciato per furto una 40enne del posto. Aveva nascosto in una borsa i prodotti alimentari sottratti in un supermercato. La sua presenza è stata segnalata ai militari, che, intervenuti, l'hanno trovata in possesso della merce.