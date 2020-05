Lite nel quartiere popolare, 60enne accoltellato è ricoverato al Rummo di Benevento. Indagano i carabinieri di Cervinara

E' accaduto in prima serata nel Parco San Vito, quartiere popolare di Cervinara. Una banale lite tra vicini di casa è degenerata con un accoltellamento. La vittima è un 60enne del posto che ora si trova ricoverato all'ospedale San Pio di Benevento. Non si conoscono ancora i motivi della lite che hanno visto protagoniste due persone. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Il 60enne, con precedenti penali, si è affrontato con un'altra persona che al momento sembra si sia già consegnato spontaneamente alle forze dell'ordine. Sono volate prima parole pesanti poi i due se le sono date di santa ragione, fino a quando è spuntato un coltello che ha ferito l'anziano. Quest'ultimo giunto in ospedale con codice rosso è sotto osservazione.