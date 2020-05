Paga formaggi e mozzarelle con un assegno falso: preso 45enne Le indagini della compagnia di Montella: denunciato un uomo di Napoli

I carabinieri della stazione di Montella hanno denunciato un 45enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa e ricettazione. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta dal titolare di un’azienda agricola al quale l'uomo, ripetendo un modus operandi utilizzato in molteplici altre circostanze, gli aveva commissionato prodotti caseari per circa 3mila euro. Merce pagata con un assegno bancario che, posto all’incasso, risultava revocato a seguito di segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria, per mancanza di autorizzazione o provvista.