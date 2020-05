In fiamme rotoballe di fieno, paura a Guardia Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni

Nella tarda serata di ieri la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Guardia dei Lombardi, in contrada Santa Maria, per un incendio che ha interessato tre rotoballe di fieno. Le fiamme sono state spente e messe in sicurezza.