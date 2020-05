Asilo privato in piena attività, blitz della Municipale Gli agenti hanno scoperto la ludoteca in centro città

Avevano allestito, nonostante i divieti imposti dal decreto anti Covid, un asilo privato dove hanno accolto decine di bambini. La ludoteca è stata scoperta dagli agenti della polizia municipale, nel centro di Avellino. Gli uomini al comando del colonnello Michele Arvonio, questa mattina hanno effettuato il blitz in un locale di 500 metri quadrati, dove erano presenti 4 bambini dai 3 ai 6 anni. All'interno del locale vi erano due persone, gestori dell'asilo. Sul posto sono stati fatti arrivare i genitori dei piccoli. Dopodiché gli agenti hanno avviato le accurate verifiche. La ludoteca era stata messa in piedi con il consenso dei genitori dei piccoli. Gli stessi, infatti, avevano affidato ai due gestori i propri figli, per esigenze lavorative. Ai titolari dell'attività è stato intimato di sospendere ad horas l'attivita ludica ricreativa.