Musica ad alto volume fino a tarda sera: 50enne denunciato L'uomo è stato denunciato anche per rifiuto di indicazione della propria identità

I carabinieri di Calabritto hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Avellino, un 50enne del posto ritenuto responsabile dei reati di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” nonché “rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”.

Lo stesso, in svariate ore della giornata, avrebbe arrecato disturbo con l’alto volume del suo impianto hi-fi. Oltre al deferimento in stato di libertà per il reato di cui all’articolo 659 del Codice Penale, il 50enne è stato denunciato anche per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale ai Carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di richiesta da parte di alcuni cittadini.