Cani denutriti e con orecchie tagliate: due persone denunciate Le indagini dei carabinieri Forestali di Serino

Maltrattamento di animali: è questo il reato di cui dovranno rispondere due persone di Serino, denunciate dai carabinieri della locale Stazione Forestale.

Si tratta di un 60enne, proprietario di un cane meticcio, legato alla catena, denutrito, infestato da parassiti e non iscritto all’anagrafe canina, e di un 30enne che deteneva un esemplare di American Bully con le orecchie tagliate: l’uomo non è stato in grado di dimostrare che il taglio fosse stato operato per questioni sanitarie, unica eccezione alla normativa che vieta tale pratica.