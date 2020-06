"Giustizia sospesa, si riprendano le udienze in sicurezza" Flash mob degli avvocati irpini per chiedere la riapertura del Tribunale

Si sono dati appuntamento nel piazzale De Marsico gli avvocati irpini del gruppo “Quelli del caffè nella zona rossa” nato su facebook durante la pandemia per chiedere al presidente del Tribunale a al procuratore della Repubblica l’immediata riapertura del tribunale e il ripristino delle normali attività giudiziarie dopo quasi 3 mesi. Tanti i professionisti che si sono alternati per far sentire la propria voce.

"I protocolli tuttora in vigore - spiegano Edoardo Volino e Gerardo De Martino - risalgono ancora alla fase uno. Stanno crollando i divieti in tutti i settori, tranne che per la giustizia. Dobbiamo pensare che il virus è inefficace nelle birrerie e nelle pizzerie e letale invece in un palazzo di giustizia – continua De Martino – così come è consentito andare in un pub in 40 persone con il distanziamento riprendano anche le udienze in presenza".

"Sono stati mesi in cui la giustizia è stata sospesa, è ora di ritornare a farla funzionare per garantire il lavoro degli avvocati e i diritti dei cittadini”.